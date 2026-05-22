С 2020 года в Азербайджане очищено более 270 тыс. гектаров от мин и боеприпасов - председатель ANAMA

БАКУ /Trend/ - С ноября 2020 года в Азербайджане от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено более 270 тысяч гектаров территории. За этот период было обнаружено и обезврежено свыше 250 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов на мероприятии на тему "Постконфликтная городская реконструкция: решающая роль гуманитарного разминирования", проведенном в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Он отметил, что разминирование — это не только гуманитарная деятельность, спасающая жизни людей, но и фундаментальная основа восстановления и реконструкции:

"В рамках программы Великое возвращение деятельность по разминированию полностью интегрирована в процессы градостроительства, реконструкции и развития".

По его словам, разминирование создает необходимые условия для восстановления жилого фонда, реконструкции инфраструктуры, возрождения сельского хозяйства, развития транспортных сетей и активизации экономической деятельности.

В.Сулейманов подчеркнул, что минная угроза замедляет процессы восстановления и ограничивает возможности развития не только в Азербайджане, но и в ряде стран мира, а также подвергает риску безопасность населения.

"Именно поэтому сегодняшняя платформа имеет особое значение. Устранение минной проблемы не ограничивается лишь национальными усилиями, оно требует устойчивой международной поддержки, партнерства, инновационных подходов и обмена передовым опытом", - добавил председатель ANAMA.

Отметим, что сегодня в Баку проходит заключительный день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

В пятый день форума продолжились обсуждения глобального жилищного кризиса, формирования безопасных и инклюзивных городов, устойчивости к климатическим изменениям, применения искусственного интеллекта в городском управлении, «зеленой» урбанизации и социального равенства.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, посвященный теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты», объединил правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества для укрепления глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития. Для участия в форуме зарегистрировались более 40 тысяч человек из 182 стран мира.