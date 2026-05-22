К 2050 году население города Алатау может составить 1,87 миллиона человек

БАКУ/Trend/ - Планируется, что к 2050 году население города Алатау (Казахстан) составит 1,87 миллиона человек

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал директор ТОО "Almaty region master plan" Арсений Пирожков в ходе сессии на тему "Новые столицы и новые города Центральной Азии. Градостроительство и жилищное строительство с учетом водопотребления для повышения климатической устойчивости" в рамках WUF13.

"Планируется, что к 2050 году население города Алатау составит 1,87 миллиона человек. Также предполагается создание одного миллиона рабочих мест, а кроме того, мы рассчитываем привлечь большое количество туристов",- сказал он.

Пирожков отметил, что город будет разделен на четыре района. "Первый район, расположенный в нижней части и примыкающий к Алматы, называется Gate District. Он ориентирован преимущественно на деловое сообщество: здесь разместятся бизнес-центры, гостиницы, банковские офисы и другие объекты деловой инфраструктуры. Следующий район — Golden District. Он будет ориентирован в первую очередь на студентов: здесь планируется создание студенческих кампусов и медицинских кластеров. Выше расположен Growing District. Этот район нацелен на развитие логистического и промышленного потенциала города. Через него проходит железная дорога, которая уже построена и напрямую соединяет территорию с Китаем. Кроме того, на этом маршруте предусмотрено строительство нового аэропорта. Последний район — Green District. Он будет ориентирован на отдых и развитие туризма. В настоящее время эта территория не благоустроена, однако уже активно используется жителями региона и города Алматы для отдыха",- сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит заключительный день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

В пятый день форума продолжились обсуждения глобального жилищного кризиса, формирования безопасных и инклюзивных городов, устойчивости к климатическим изменениям, применения искусственного интеллекта в городском управлении, «зеленой» урбанизации и социального равенства.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, посвященный теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты», объединил правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества для укрепления глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития. Для участия в форуме зарегистрировались более 40 тысяч человек из 182 стран мира.