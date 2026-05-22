Азербайджан и Таджикистан укрепляют экспортно-инвестиционные связи - Юсиф Абдуллаев

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан и Таджикистан продолжают развивать экономическое сотрудничество, укрепляя экспортно-инвестиционные связи и расширяя взаимодействие между предпринимательскими структурами двух стран.

Как сообщает Trend, об этом сказал директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики - AZPROMO Юсиф Абдуллаев в рамках Азербайджано-таджикистанского бизнес-форума, проходящего в Баку.

Он отметил, что координация экономического взаимодействия между Азербайджаном и Таджикистаном осуществляется через межправительственные механизмы, которые играют важную роль в развитии двусторонних отношений.

Ю.Абдуллаев подчеркнул, что стороны уже имеют положительный опыт реализации совместных инициатив и продолжают расширять форматы сотрудничества, направленные на создание новых возможностей для бизнеса.

Глава AZPROMO сообщил, что агентство оказывает поддержку экспортерам через комплекс инструментов, включая экспортные миссии, участие в международных выставках, продвижение национального бренда, рыночные исследования и содействие в получении международных сертификатов.

Отдельно он отметил значение сотрудничества со странами Центральной Азии, подчеркнув роль торгового представительства Азербайджана в регионе в расширении экономических связей.

Отметим, что сегодня Баку проходит Азербайджано-таджикистанский бизнес-форум с участием представителей государственных структур и деловых кругов двух стран, в рамках которого обсуждаются перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, инвестиционные возможности, промышленная кооперация и развитие связей между предпринимателями Азербайджана и Таджикистана.