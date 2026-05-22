Экспорт ненефтяной продукции иранской провинции Ардебиль вырос

БАКУ /Trend/ - За прошедший иранский год (21 марта 2025 года – 20 марта 2026 года) экспорт ненефтяной продукции провинции Ардебиль, расположенной на северо-западе Ирана, вырос на 25 процентов по сравнению с предыдущим годом (20 марта 2024 года – 20 марта 2025 года).

Как сообщает Trend, об этом заявил на заседании экономической рабочей группы провинции заместитель губернатора иранской провинции Ардебиль по экономическим вопросам Бехруз Халили.

По его словам, за прошлый год экспорт продукции провинции Ардебиль составил 278 миллионов долларов.

Халили добавил, что за прошедший иранский год через провинцию Ардебиль в страну было импортировано оборудование и необходимые товары (пшеница, ячмень, рис, чай, растительное масло и другое) на сумму 191 миллион долларов.

Он сообщил, что с начала текущего года (с 21 марта 2026 года) через провинцию Ардебиль импортировано 24 тысячи тонн необходимых товаров стоимостью 26 миллионов долларов.

Чиновник провинции отметил, что в настоящее время зарегистрировано 32 заказа на импорт более 90 тысяч тонн продукции. Также за последние два месяца через таможню Билясувара в Ардебиле проследовало более 24 тысяч грузовых автомобилей.

Отметим, что текущее правительство Ирана (находится у власти с августа 2024 года) предоставило приграничным провинциям полномочия для развития связей с соседними странами в различных сферах.

Добавим, что единственный погранично-пропускной пункт провинции Ардебиль находится на границе с Азербайджаном.