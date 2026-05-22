Развитие невозможно без социальной справедливости - представитель МИД Мексики

БАКУ /Trend/ - Развитие невозможно без социальной справедливости.

Как сообщает Trend, об этом заявила генеральный директор по связям с организациями гражданского общества Министерства иностранных дел Мексики Мариана Посада Ломбана за круглым столом на тему "Права коренных народов", проведенном в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

"Социальная справедливость означает такую государственную политику, которая обеспечивает более равноправное использование ресурсов и направлена на сокращение глубокого разрыва между обеспеченными и малообеспеченными слоями общества", - сказала она.

Было отмечено, что Мексика является многокультурной страной, где совместно проживают коренные народы, метисы и другие этнические группы.

"Невозможно говорить о коренных народах как о единой и гомогенной группе. Они обладают разной этнической принадлежностью, языками, средой обитания и самобытными традициями. Поэтому невозможно применять одну и ту же политику ко всем общинам. Необходимо учитывать особенности каждой этнической группы», – подчеркнула она.

По словам Марианы Посады Ломбаны, в Мексике число людей, идентифицирующих себя как представителей коренных народов, составляет около 15 процентов населения страны. При этом около 3,1 миллиона человек считают себя афро-мексиканцами или представителями общин африканского происхождения, что соответствует 2,4 процентам населения.

Она отметила, что защита прав коренных народов должна быть закреплена на самом высоком уровне государственной политики.

"Конституция Мексики признает права коренных народов и афро-мексиканских общин на автономию, самоопределение, использование традиционных правовых норм, землевладение, а также на пользование природными ресурсами", – сообщила она.

Генеральный директор подчеркнула, что для решения проблем коренных народов также важно создание специальных государственных институтов. По ее словам, в Мексике учреждения, действующие в этом направлении, занимаются реализацией прав коренных народов, обеспечением их устойчивого развития и сохранением их культурной идентичности.

Мариана Посада Ломбана добавила, что права коренных народов должны учитываться не только как отдельная тема, но и как неотъемлемая часть всех государственных программ, касающихся гендерного равенства, прав женщин, детей, молодежи, пожилых людей и лиц с инвалидностью.

«Коренные народы должны быть представлены во всех направлениях государственной политики и не должны оставаться без внимания ни в одной сфере», – резюмировала она.

Отметим, что сегодня в Баку проходит заключительный день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

В пятый день форума продолжились обсуждения глобального жилищного кризиса, формирования безопасных и инклюзивных городов, устойчивости к климатическим изменениям, применения искусственного интеллекта в городском управлении, «зеленой» урбанизации и социального равенства.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, посвященный теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты», объединил правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества для укрепления глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития. Для участия в форуме зарегистрировались более 40 тысяч человек из 182 стран мира.