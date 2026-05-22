Российский сериал "Константинополь" с азербайджанскими актерами стал одним из триумфаторов премии АПКиТ

БАКУ /Trend Life/ - В Москве состоялась 13-я ежегодная церемония вручения награды Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Награды получили 10 проектов и 15 индустриальных специалистов. Лидерами по числу побед стали три проекта, среди которых сериал "Константинополь", удостоенный призов - "Лучший телесериал (5–19 серий)", "Лучшая работа художника по костюмам" и "Лучшая работа художника-постановщика", сообщает Trend Life.

Съёмки сериала проходили с апреля по октябрь 2024 года в Москве, Санкт-Петербурге, Выборге и Баку. Улицы старинной части столицы Азербайджана – Ичеришехер стали декорациями для событий, происходящих в Константинополе.

В главных ролях из азербайджанских актеров – Айдан Гасанзаде (Бельгин, медицинская сестра госпиталя), Самими Фархад (Гюлер, старший миграционный инспектор), Абдулгани Алиев (Тургут, главный врач госпиталя), Ильгар Мусаев (Кутлуг, капитан полиции), Кямран Агабалаев (Алтан, местный авторитет), а также Сянан Алиазов (Нусрет, миграционный инспектор), Джавидан Новрузов (Омар, сутенёр), Джумшуд Зейналов (мясник), Ровшан Керимдухт (хозяин доходного дома), Хусния Мурватова (старшая медсестра), Кенуль Нагиева (Катасен, попечительница госпиталя).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!