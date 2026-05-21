Генерал-губернатор Австралии поздравила Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Генерал-губернатор Содружества Австралии Саманта Мостин направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Trend, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
От себя лично и от имени Правительства и народа Австралии передаю Вам, Правительству и народу Азербайджана самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости.
Австралия выражает глубокую признательность Азербайджану за помощь, оказанную когда она в этом нуждалась, в том числе в эвакуации наших граждан из Ирана в 2025 году.
Убеждена, что дружественные отношения между нашими странами будут развиваться и впредь".