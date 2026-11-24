БАКУ /Trend/ - Переговоры не будут проводиться без выполнения семи условий, выдвинутых Ираном в целях восстановления стабильности в регионе и снижения напряжённости.

Как сообщает информационный портал парламента Ирана, об этом заявил председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф во вторник, 24 ноября, на заседании парламента.

«Иран готов решительно ответить на любые действия противоположной стороны, а в случае её неправомерных действий — изменить географию войны», — сказал он.

Галибаф отметил, что позиция Ирана ясна и неизменна. Угрозы в адрес граждан Ирана и усиление экономического давления свидетельствуют об отчаянии противоположной стороны.

Председатель парламента добавил, что в нынешних условиях войны важно сохранять единство в стране и устранять необоснованные разногласия.

Отметим, что очередное обострение в отношениях между США и Ираном началось 8 июля. В этот день Вооружённые силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли по территории Ирана несколько серий ударов, заявив, что это стало ответом на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном.

В ответ на это Тегеран начал наносить удары по американским объектам, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. В результате конфликта морская торговля в Ормузском проливе оказалась парализована.