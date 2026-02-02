Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Названо число пользователей myGov ID в Азербайджане в 2025 г. (Дополнено)

ИКТ Материалы 2 февраля 2026 13:51 (UTC +04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 10:41)

БАКУ/Trend/ - В 2025 году число пользователей myGov ID выросло на 19% по сравнению с предыдущим годом и превысило 5 миллионов человек.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам годовой деятельности ведомства, заявил председатель правления Агентства по инновациям и цифровому развитию Фарид Османов.

По его словам, показатели платформы продемонстрировали значительный рост.
Количество транзакций увеличилось на 29% по сравнению с 2024 годом и достигло 101,1 миллиона. А количество систем, интегрированных в платформу, выросло за прошлый год на 67%, составив 274.

"Платформа mygov ID интегрировала все основные информационные ресурсы и системы. В соответствии с требованиями законодательства платформа в централизованном порядке интегрируется в соответствующие государственные информационные системы. В прошлом году в платформу "mygov ID" было интегрировано более 100 новых государственных и частных информационных систем", - подчеркнул председатель.

