Беззалоговый бизнес-кредит до 300 000 манатов полностью онлайн!

Для малого и среднего бизнеса время — самый ценный капитал. Специально для предпринимателей, которые ищут финансовую поддержку для расширения своего дела, но не хотят тратить время на сбор документов и поездки в банк, Yelo Bank запустил новый сервис кредитования, который оформляется полностью онлайн и без залога.



Подача заявки, анализ бизнеса и подписание документов с помощью электронной подписи проходят полностью в цифровом формате. Сразу после одобрения кредита средства мгновенно зачисляются на счет клиента.



Владельцы бизнеса могут получить онлайн-кредит для МСБ в размере от 30 000 до 300 000 манатов на срок до 60 месяцев по ставке от 14% годовых. С учетом сезонности вашего бизнеса и динамики его развития по кредиту также предлагается длительный льготный период — до 24 месяцев.



Развивай свой бизнес без лишней суеты и пользуйся цифровыми преимуществами Yelo Bank! Подай онлайн-заявку прямо сейчас: https://ylb.az/sme.



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