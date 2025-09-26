Эффективная эксплуатация ветропарков в Азербайджане требует автоматизации и прогнозных методов

БАКУ/ Trend/ - Эффективное управление и техническое обслуживание ветропарков невозможно без активного участия владельцев, внедрения автоматизированных систем, прогнозных методик, регулярного обслуживания лопастей и подготовки персонала.

Как сообщает Trend, об этом заявил директор по эксплуатации и техническому обслуживанию ветропарков NOMAC – ACWA Power Раджкумар Гопалсами на «Неделе зеленой энергетики Азербайджана и Центральной Азии».

По его словам, владельцы активов должны переходить к модели самостоятельной эксплуатации, а не полностью полагаться на долгосрочные сервисные контракты с производителями оборудования. Такой подход позволит повысить отдачу от турбин и обеспечить их долгосрочную надежность.

Эксперт отметил, что ключевыми направлениями являются: внедрение компьютеризированных систем управления техническим обслуживанием, которые автоматически формируют графики профилактических работ и обеспечивают онлайн-закупку запчастей и расходных материалов без участия человека; использование прогнозных методик, основанных на системах мониторинга состояния оборудования, которые позволяют выявлять возможные поломки за 3–6 месяцев до выхода из строя, например, по вибрации, температуре или анализу масла; обслуживание лопастей с применением дронов и роботизированных систем для выявления трещин и дефектов на роторах большого диаметра; подготовка и регулярное обучение сотрудников, включая работу с чек-листами, контроль качества профилактики и устранение недоработок; своевременное устранение проектных недочетов и выполнение инженерных предписаний производителей.

Отдельное внимание, по словам Гопалсами, необходимо уделять таким деталям, как регулярная замена фильтров в условиях пыльных регионов и проведение анализа масла, позволяющего предотвратить дорогостоящие поломки.

«Если эти меры выполняются системно, то необходимость в частых вмешательствах во время эксплуатации отпадает, а сами турбины работают эффективно и без сбоев», — подчеркнул директор.