Следующий саммит университетов Евразии пройдет в Казахстане

Казахстан Материалы 25 сентября 2025 17:35 (UTC +04:00)
Гюльнара Рагимова
БАКУ /Trend/ - Саммит университетов Евразии продолжится в 2026 году и пройдет в Казахстане.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил директор по глобальным связям Times Higher Education Фил Бейти в ходе саммита в Баку.

"Саммит университетов Евразии пройдет в Казахском национальном исследовательском техническом университете имени К. И. Сатпаева", - сказал он.

Саммит в Баку собрал представителей ведущих вузов, экспертов и международных организаций для обсуждения перспектив развития высшего образования и научного сотрудничества в регионе.

