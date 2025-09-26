ВВП в сельскохозяйственном секторе Ирана сократился

БАКУ /Trend/ - За первые 3 месяца текущего иранского года (с 21 марта по 21 июня 2025 года) объем валового внутреннего продукта (ВВП) в сельскохозяйственном секторе Ирана снизился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 20 июня 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчёт Статистического центра Ирана.

Согласно отчету, объем ВВП сельскохозяйственного сектора за первые 3 месяца составил 1,08 квадриллиона риалов (примерно 1,86 млрд долларов США). Однако за аналогичный период прошлого года объем ВВП в этом секторе составил 1,11 квадриллиона риалов (примерно 1,92 млрд долларов США).

Отмечается, что объем ВВП в сельском и лесном хозяйстве составил 999 трлн риалов (примерно 1,72 млрд долларов США). Это на 3,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем ВВП в секторе рыболовства составил 84,1 трлн риалов (примерно 145 млн долларов США). Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно отчету Статистического центра Ирана, объем ВВП за 3 месяца, рассчитанный с учетом сырой нефти, составил 24,2 квадриллиона риалов (примерно 42,5 млрд долларов США). Стоимость ВВП, рассчитанная с учетом сырой нефти, снизилась на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 20 июня 2024 года).

Следует отметить, что статистические данные по ВВП Ирана предоставляют Центральный банк и Статистический центр. Между этими данными есть разница.