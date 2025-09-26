Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 26 сентября

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 26 сентября.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9855 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0409 маната, 100 российских рублей - 2,0247 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9855
|AUD
|1,1121
|BYN
|0,565
|BGN
|1,015
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1203
|CZK
|0,0816
|CNY
|0,2383
|DKK
|0,266
|GEL
|0,6281
|HKD
|0,2185
|INR
|0,0192
|GBP
|2,2701
|IRR
|0,0295
|SEK
|0,1799
|CHF
|2,127
|ILS
|0,5063
|CAD
|1,2199
|KWD
|5,5596
|KZT
|0,3134
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5067
|MDL
|0,1019
|NOK
|0,1696
|UZS
|0,0139
|PKR
|0,5987
|PLN
|0,4648
|RON
|0,391
|RUB
|2,0247
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3149
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3299
|TRY
|0,0409
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,041
|JPY
|1,1359
|NZD
|0,9808