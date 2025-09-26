Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 26 сентября

Экономика Материалы 26 сентября 2025 09:12 (UTC +04:00)
БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 26 сентября.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9855 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0409 маната, 100 российских рублей - 2,0247 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9855
AUD 1,1121
BYN 0,565
BGN 1,015
AED 0,4628
KRW 0,1203
CZK 0,0816
CNY 0,2383
DKK 0,266
GEL 0,6281
HKD 0,2185
INR 0,0192
GBP 2,2701
IRR 0,0295
SEK 0,1799
CHF 2,127
ILS 0,5063
CAD 1,2199
KWD 5,5596
KZT 0,3134
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5067
MDL 0,1019
NOK 0,1696
UZS 0,0139
PKR 0,5987
PLN 0,4648
RON 0,391
RUB 2,0247
RSD 0,0169
SGD 1,3149
SAR 0,4533
xdr 2,3299
TRY 0,0409
TMT 0,4857
UAH 0,041
JPY 1,1359
NZD 0,9808
