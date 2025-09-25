Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: На освобожденных землях уже живут, работают и получают образование свыше 50 тысяч человек

Политика Материалы 25 сентября 2025 21:15 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: На освобожденных землях уже живут, работают и получают образование свыше 50 тысяч человек
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - В период оккупации Армения сровняла с землей сотни наших городов и сел, преднамеренно разрушила 65 мечетей. Такова была политика Армении, которая на протяжении почти 30 лет управлялась военными преступниками.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«А мы восстанавливаем разрушенные до основания села и города. В рамках программы «Великое возвращение» на освобожденных землях уже живут, работают и получают образование свыше 50 тысяч человек», - отметил глава государства.

Лента

Лента новостей

Читать все новости