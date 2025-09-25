Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 25 сентября

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 25 сентября.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9979 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0410 маната, 100 российских рублей - 2,0341 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1.7000
|EUR
|1.9979
|AUD
|1.1217
|BYN
|0.5650
|BGN
|1.0215
|AED
|0.4628
|KRW
|0.1214
|CZK
|0.0822
|CNY
|0.2387
|DKK
|0.2677
|GEL
|0.6283
|HKD
|0.2186
|INR
|0.0192
|GBP
|2.2886
|IRR
|0.0295
|SEK
|0.1811
|CHF
|2.1390
|ILS
|0.5078
|CAD
|1.2242
|KWD
|5.5664
|KZT
|0.3134
|QAR
|0.4664
|KGS
|0.0195
|HUF
|0.5103
|MDL
|0.1025
|NOK
|0.1712
|UZS
|0.0139
|PKR
|0.6001
|PLN
|0.4683
|RON
|0.3935
|RUB
|2.0341
|RSD
|0.0170
|SGD
|1.3199
|SAR
|0.4532
|XDR
|2.3310
|TRY
|0.0410
|TMT
|0.4857
|UAH
|0.0410
|JPY
|1.1440
|NZD
|0.9902