Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 25 сентября

Экономика Материалы 25 сентября 2025 09:12 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 25 сентября

Садиг Джавадов
БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 25 сентября.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9979 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0410 маната, 100 российских рублей - 2,0341 маната.

Код Курс
USD 1.7000
EUR 1.9979
AUD 1.1217
BYN 0.5650
BGN 1.0215
AED 0.4628
KRW 0.1214
CZK 0.0822
CNY 0.2387
DKK 0.2677
GEL 0.6283
HKD 0.2186
INR 0.0192
GBP 2.2886
IRR 0.0295
SEK 0.1811
CHF 2.1390
ILS 0.5078
CAD 1.2242
KWD 5.5664
KZT 0.3134
QAR 0.4664
KGS 0.0195
HUF 0.5103
MDL 0.1025
NOK 0.1712
UZS 0.0139
PKR 0.6001
PLN 0.4683
RON 0.3935
RUB 2.0341
RSD 0.0170
SGD 1.3199
SAR 0.4532
XDR 2.3310
TRY 0.0410
TMT 0.4857
UAH 0.0410
JPY 1.1440
NZD 0.9902
