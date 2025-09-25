Альтернативные виды топлива могут занять большую долю бункерного рынка к 2050 г. - MABUX

БАКУ /Trend/ - Прогнозируется, что альтернативные виды топлива займут 60 процентов бункерного рынка к 2050 году.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал исполнительный директор Marine Bunker Exchange (MABUX) Сергей Иванов на мероприятии "Каспий и Центральная Азия – нефтепереработка, нефтехимия, торговля и логистика" в Баку.

По его словам, к 2050 году структура сегментации бункерного рынка прогнозируется следующим образом: доля высокосернистого мазутного топлива (HSFO) составит 4 процента, тогда как морской газойль с низким содержанием серы (MGO LS) займет около 6 процентов.

Кроме того, на сжиженный природный газ будет приходиться примерно 15 процентов, столько же прогнозируется и для мазута с низким содержанием серы (LSFO).

Наибольшая доля — около 60 процентов — будет принадлежать альтернативным видам топлива, которые станут основным сегментом бункерного рынка к 2050 году.

Иванов подчеркнул, что к 2050 году поставлена цель достичь нулевых выбросов при использовании бункерных сортов топлива. Однако, по его словам, этот прогноз выглядит слишком оптимистичным, и уже сейчас звучат мнения о необходимости взять паузу и пересмотреть целевые показатели. Не исключено, что такие корректировки действительно будут внесены, поскольку реальная ситуация заметно отстаёт от намеченных уровней.

"Тем не менее, мы наблюдаем постепенное вытеснение традиционного ископаемого бункерного топлива альтернативными видами. Этот процесс, безусловно, будет продолжаться и в будущем", — отметил он.