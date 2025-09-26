Азербайджан планирует интегрировать "чистый" водород в экономику

БАКУ/Trend/ - Наша цель - полная интеграция "чистого" водорода в экономику Азербайджана, а также содействие развитию "зелёной" экономики и использование возможностей экспортных проектов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявила заместитель директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджана Рена Гумбатова на конференции "Неделя зеленой энергии Азербайджана и Центральной Азии" в Баку.

Она подчеркнула, что на следующем этапе важно разработать механизм для промышленного использования:

"Компании должны понимать, как они могут использовать этот водород. Речь идёт именно о «чистом» водороде, так как интенсивность выбросов имеет особое значение".

По её словам, для достижения цели уже создана рабочая группа под руководством Министерства экономики:

"Мы изучаем как экспортные возможности, так и влияние водорода на экспортные проекты. Главная цель - сделать "зелёную" экономику Азербайджана реальной и получать от этого экономическую выгоду", - отметила Р. Гумбатова.