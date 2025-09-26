Грузия и Азербайджан разрабатывают идеи и механизмы поставок и транзита "зеленого" водорода

БАКУ/Trend/ - Грузия и Азербайджан разрабатывают идеи и механизмы поставок и транзита "зелёного" водорода.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил сегодня заместитель руководителя департамента по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Омар Церетели, выступая на "Неделе зелёной энергетики Азербайджана и Центральной Азии" в Баку.

"Сотрудничество Грузии с соседними странами в рамках проектов "зелёного энергетического коридора" направлено на выработку идей по поставкам, транзиту и экспорту зелёного водорода в Европу", - сказал он.

По его словам, несмотря на то, что некоторые проекты были временно отложены по объективным причинам, работа по данному направлению продолжается.

"Совместно с Азербайджаном у нас есть инициатива под названием “Зелёный энергетический коридор”. В её рамках мы разрабатываем идеи и механизмы поставок и транзита "зелёного" водорода — как по трубопроводам, так и морским путём в Румынию и далее в Европу. Мы уже определили ряд возможных маршрутов, часть из которых выглядит достаточно реалистично", - отметил Церетели.

Он добавил, что рабочие группы по этому направлению собираются регулярно, и выразил надежду, что предпринимаемые усилия принесут конкретные результаты в ближайшем будущем.