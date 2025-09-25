Казахстан пытается снизить нефтезависимость от России, увеличивая поставки через альтернативные маршруты - эксперт

БАКУ /Trend/ - Казахстан пытается снизить зависимость от России, наращивая поставки нефти через альтернативные маршруты.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал экономист по нефтяным рынкам Energy Intelligence Group Жюльен Матоньер на мероприятии "Каспий и Центральная Азия – нефтепереработка, нефтехимия, торговля и логистика" в Баку.

"Казахстан пытается снизить зависимость от России, наращивая отгрузки через Каспийское море и рассчитывая ослабить растущую зависимость от северного соседа", - сказал он.

Эксперт отметил, что диверсификация наблюдается во всех странах региона.

"В Казахстане есть стремление увеличить экспорт нефти по трубопроводу Баку–Тбилиси–Джейхан с нынешних примерно 1,5 млн тонн до потенциальных 20 млн тонн в будущем. Есть стремление увеличить транспортировку нефти по этому каналу. Ожидается, что он увеличится с 1,4 млн тонн в 2024 году до 1,7 млн тонн в 2025 году", - сказал Матоньер.

Он также добавил, что Средний коридор набирает актуальность. Казахстан расширяет железнодорожную инфраструктуру, чтобы стать ключевым транзитным узлом между Китаем и Европой и, возможно, обойти традиционные маршруты через Россию.