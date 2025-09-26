Стратегическое партнерство с Азербайджаном открывает новые возможности для Великобритании - Найджел Адамс

БАКУ /Trend/ - Отношения Азербайджана и Великобритании достигли уровня стратегического партнерства, что является важным и позитивным шагом для обеих стран.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил генеральный директор Better Earth Limited и бывший член парламента Великобритании Найджел Адамс в ходе Первого Азербайджано-британского политического диалога в Университете ADA.

"Наше сотрудничество начиналось с нефтегазового сектора. Эта отрасль создала рабочие места и принесла процветание. Достаточно оглянуться вокруг, чтобы увидеть, каких успехов достиг Баку за последние десятилетия", - отметил Адамс.

Он подчеркнул, что доверие к Великобритании в Азербайджане сохраняется и сегодня.

По словам Адамса, углеводороды еще какое-то время будут оставаться частью энергетики. Однако будущее связано с переходом на более чистые источники энергии, и именно здесь открываются широкие возможности для совместных проектов между Азербайджаном и Великобританией: "Мы можем опираться на прошлые достижения и вместе строить устойчивое будущее".