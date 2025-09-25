Сотрудничество университетов и индустрии открывает новые возможности для инноваций - Бахтияр Асланбейли

БАКУ /Trend/ - Взаимодействие университетов и индустрии сегодня становится особенно значимым в условиях стремительного технологического прогресса.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли в ходе саммита университетов Евразии в Баку.

«Сотрудничество университетов и индустрии никогда ещё не было таким актуальным, как сейчас. Мы живём в эпоху колоссальных технологических достижений — цифровизации и внедрения новых технологий, которые формируют и будут формировать разные аспекты нашей жизни, будь то социальная сфера, экономика или промышленность», - сказал он.

По словам Асланбейли, именно в этом контексте огромные возможности открываются для совместных исследований и инноваций. «В каждой отрасли существует значительный исследовательский потенциал, и университеты могут играть ключевую роль в его реализации. Важно продолжать диалог между университетами и индустрией, чтобы обе стороны могли максимально эффективно использовать это сотрудничество», - отметил он.

"Мы понимаем необходимость сотрудничества. В результате были запущены инновационные стартапы в области управления рисками и предиктивного обслуживания, которые уже показывают результаты и применяются не только в Азербайджане, но и в других странах присутствия bp", - подчеркнул представитель компании.

Кроме того, по его словам, компания поддерживает развитие образовательных программ в сотрудничестве с Министерством науки и образования Азербайджана. «У нас есть совместная программа по возобновляемой энергетике — двойной диплом между Университетом нефти и промышленности и Университетом Уорика в Великобритании. Цель программы — подготовка специалистов, способных управлять новыми проектами в сфере возобновляемых источников энергии», - заключил Асланбейли.