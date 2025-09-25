Опыт Азербайджана в сфере возобновляемой энергетики представляет интерес для Грузии

БАКУ /Trend/ – Опыт Азербайджана в увеличении доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) является ценным для Грузии.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил заместитель руководителя департамента по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Омар Церетели, выступая на «Неделе зелёной энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия» в Баку.

Он также отметил, что планы в сфере энергетики и климата, стратегии низкоуглеродного развития и национально определяемые вклады (NDCs) не должны оставаться просто документами на бумаге:

«Мы должны переходить к их практической реализации совместно. Это станет ещё одним важным шагом для углубления трансграничного сотрудничества», – подчеркнул Церетели.