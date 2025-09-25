Азербайджан обеспечивает стабильные и надежные поставки нефти и газа в Европу - Sara Logistics

БАКУ /Trend/ - Азербайджан обеспечивает стабильные и надежные поставки нефти и газа в Европу.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал директор Sara Logistics Ульви Оджаглы на мероприятии "Каспий и Центральная Азия – нефтепереработка, нефтехимия, торговля и логистика" в Баку.

"Азербайджан является надежным и стабильным источником энергоснабжения Европы, особенно по мере того, как энергетическая безопасность приобретает всё большее значение в условиях геополитической напряжённости", - отметил он.

По его словам, Азербайджан сам по себе является крупным производителем нефти и газа. Запасы Каспийского моря представляют собой основной источник углеводородов, а энергетические ресурсы страны имеют ключевое значение для диверсификации поставок в Европу и снижения зависимости от российских энергоносителей. Нефтяные месторождения Азербайджана разрабатываются совместно с международными партнёрами, такими как BP, SOCAR и другими компаниями.

Оджаглы подчеркнул, что Азербайджан также расположен на важнейших логистических маршрутах, что делает его одним из ключевых игроков регионального взаимодействия.