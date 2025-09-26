БАКУ /Trend/ - За 5 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 августа 2025 года) количество международных рейсов из иранских аэропортов сократилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 августа 2024 года).

По информации Trend, это отражено в статистике компании Iran Airports.

Согласно статистике, за 5 месяцев международные рейсы, организованные через иранские аэропорты, составили 12,7 тысячи.

Отмечается, что за аналогичный период прошлого года международные рейсы через иранские аэропорты составили 15,2 тысячи.

Месяц Текущий иранский год (21 марта 2025 г.-20 марта 2026 г.) Прошлый иранский год (20 марта 2024 г. -20 марта 2025 г.) Процентное изменение 1-й месяц (21 марта – 20 апреля) 2 812 2 160 30% 2-й месяц (21 апреля-21 мая) 3 068 2 907 6% 3-й месяц (22 мая-21 июня) 2 464 3 362 -27% 4-й месяц (22 июня-22 июля) 1 334 3 559 -63% 5-й месяц (23 июля-22 августа) 2 981 3 250 -8% Итого 12 754 15 254 -16%

За последние 5 месяцев больше всего рейсов было выполнено через иранский аэропорт Мешхед - 6,46 тыс., за ним следуют аэропорт Шираз - 1,67 тыс. рейсов и аэропорт Тебриз - 970 рейсов.

Отметим, что в Иране действуют 57 гражданских аэропортов. 14 из них - международные аэропорты. Иранские аэропорты перевозят в среднем 30 миллионов пассажиров в год.