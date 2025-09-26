БАКУ /Trend/ - За 5 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 августа 2025 года) количество международных рейсов из иранских аэропортов сократилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 августа 2024 года).
По информации Trend, это отражено в статистике компании Iran Airports.
Согласно статистике, за 5 месяцев международные рейсы, организованные через иранские аэропорты, составили 12,7 тысячи.
Отмечается, что за аналогичный период прошлого года международные рейсы через иранские аэропорты составили 15,2 тысячи.
|
Месяц
|
Текущий иранский год (21 марта 2025 г.-20 марта 2026 г.)
|
Прошлый иранский год (20 марта 2024 г. -20 марта 2025 г.)
|
Процентное изменение
|
1-й месяц (21 марта – 20 апреля)
|
2 812
|
2 160
|
30%
|
2-й месяц (21 апреля-21 мая)
|
3 068
|
2 907
|
6%
|
3-й месяц (22 мая-21 июня)
|
2 464
|
3 362
|
-27%
|
4-й месяц (22 июня-22 июля)
|
1 334
|
3 559
|
-63%
|
5-й месяц (23 июля-22 августа)
|
2 981
|
3 250
|
-8%
|
Итого
|
12 754
|
15 254
|
-16%
За последние 5 месяцев больше всего рейсов было выполнено через иранский аэропорт Мешхед - 6,46 тыс., за ним следуют аэропорт Шираз - 1,67 тыс. рейсов и аэропорт Тебриз - 970 рейсов.
Отметим, что в Иране действуют 57 гражданских аэропортов. 14 из них - международные аэропорты. Иранские аэропорты перевозят в среднем 30 миллионов пассажиров в год.