Азербайджан наращивает проекты ВИЭ в Нахчыванской АР и на освобожденных от оккупации территориях

БАКУ/Trend/ – Азербайджан активно развивает проекты в области возобновляемой энергетики, включая солнечные и ветровые электростанции, а также новые объекты в Нахчыванской АР и на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила заместитель директора Агентства по возобновляемым источникам энергии Азербайджана Рена Гумбатова на мероприятии «Неделя "зеленой" энергии Азербайджана и Центральной Азии».

По ее словам, первый этап интеграции возобновляемой энергии в энергосистему был реализован в 2023 году, второй ожидается к концу текущего года.

"На следующем этапе предусмотрена реализация проектов общей мощностью около 1 гигаватта – из них 760 мегаватт на солнечной энергии и 240 мегаватт на ветровой. Ввод солнечных мощностей запланирован на 2026 год, а ветровых – на 2027 год.

Кроме того, реализуются проекты совместно с компаниями Nobel Energy и Shams на освобожденных от оккупации территориях общей мощностью 100 мегаватт. В Джебраиле ведется строительство станции "Шафаг" в партнерстве с bp. В Нахчыванской АР подписано соглашение с Nobel Energy о строительстве солнечной станции мощностью 30 мегаватт, а также ведется работа с китайской компанией над проектом мощностью 500 мегаватт для экспорта электроэнергии", - сообщила Р.Гумбатова.