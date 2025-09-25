Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Окончательная отмена Конгрессом США 907-й поправки укрепит доверие и сотрудничество

Политика Материалы 25 сентября 2025 21:12 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Окончательная отмена Конгрессом США 907-й поправки укрепит доверие и сотрудничество
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Решение Президента Трампа приостановить исполнение санкций, введенных в 1992 году против Азербайджана в виде 907-й поправки к Акту о поддержке свободы, также является историческим шагом.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава государства подчеркнул, что окончательная отмена Конгрессом США 907-й поправки положит конец наследию двойных стандартов, укрепит доверие и сотрудничество в период, когда Азербайджан вносит свой вклад в глобальную безопасность и стабильность.

Лента

Лента новостей

Читать все новости