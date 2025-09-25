ACWA Power назвала сроки запуска ВЭС Хызы-Абшерон

БАКУ /Trend/ – Международная компания ACWA Power, один из ведущих мировых разработчиков и операторов электростанций, установок по опреснению воды и проектов "зеленого" водорода, активно расширяет деятельность в Азербайджане.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила директор по развитию бизнеса ACWA Power Полина Любомирова на мероприятии «Неделя зеленой энергии Азербайджана и Центральной Азии».

"Компания готовит к запуску в декабре 2025 года ветроэлектростанцию Хызы-Абшерон мощностью 240 МВт – крупнейший проект подобного рода в стране и один из значимых в регионе", - сказала она.

Новость обновляется