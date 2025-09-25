Для энергосотрудничества необходимы совместные планы действий на Южном Кавказе и в Центральной Азии

БАКУ /Trend/ – Совместные планы действий и стратегии играют ключевую роль для развития трансграничного сотрудничества в Южном Кавказе и Центральной Азии, особенно в сфере энергетики и климатических инициатив, а также для реализации таких проектов, как подводный кабель по дну Чёрного моря.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил заместитель руководителя департамента по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Омар Церетели, выступая на мероприятии «Неделя зелёной энергетики Азербайджана и Центральной Азии» в Баку.

По его словам, стратегии, дорожные карты и планы действий должны разрабатываться не каждой страной отдельно, а согласовываться между собой:

«Только так мы сможем определить приоритетные проекты и достичь целей, поставленных международными организациями развития. Эти задачи невозможно реализовать усилиями одной страны. Необходима совместная работа», – отметил он.

Церетели подчеркнул, что Южный Кавказ обладает большим потенциалом для регионального взаимодействия:

«Наше сотрудничество с Азербайджаном является примером. Проекты вроде подводного кабеля через Чёрное море могут стать флагманскими. Если мы будем усиливать эту тенденцию и расширять её, в том числе в области зелёного водорода, то сможем не только развивать энергетику, но и экспортировать электроэнергию в Европу».

Он также отметил, что планы в сфере энергетики и климата, стратегии низкоуглеродного развития и национально определяемые вклады (NDCs) не должны оставаться просто документами на бумаге:

«Мы должны переходить к их практической реализации совместно. Это станет ещё одним важным шагом для углубления трансграничного сотрудничества».