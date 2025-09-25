Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа за поддержку мирного процесса между Азербайджаном и Арменией

Политика Материалы 25 сентября 2025 21:13 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа за поддержку мирного процесса между Азербайджаном и Арменией
БАКУ/Trend/ - В целом, договоренности, достигнутые в ходе моего визита в США в августе, имеют историческое значение.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава государства поблагодарил Президента США Дональда Трампа за открытие новой страницы в азербайджано-американских отношениях, за его решение вывести отношения на уровень стратегического партнерства и за поддержку мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

