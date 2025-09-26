Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Туркменистан объединяют традиционная дружба, добрососедство и сотрудничество

Политика Материалы 26 сентября 2025 09:16 (UTC +04:00)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Фарид Зохрабов
БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Туркменистан объединяют традиционная дружба, добрососедство и сотрудничество.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю национального праздника этой страны – Дня независимости.

Поздравив от своего имени и от имени народа Азербайджана Сердара Бердымухамедова и весь народ Туркменистана, глава государства отметил в письме: «Уверен, что наши двусторонние отношения будут и впредь развиваться и укрепляться в соответствии с волей наших братских народов, тесно связанных друг с другом общими корнями и национально-духовными ценностями».

