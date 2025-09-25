Гран-при Азербайджана собрал рекордную аудиторию в США

БАКУ /Trend/ - Гран-при Азербайджана-2025 Формулы-1 стал самым популярным этапом в истории телевизионных трансляций гонки в США.

Как сообщили Trend в компании "Бакинское городское кольцо", американский телеканал ESPN, обладающий правами на показ Формулы-1, зафиксировал рекордный интерес зрителей.

Прямую трансляцию основной гонки, состоявшейся 21 сентября, посмотрели почти 1,1 миллиона человек - это лучший результат в истории азербайджанского этапа на американском телевидении.

Гонка стартовала утром по американскому времени. Предыдущий рекорд был установлен в 2021 году - 970 тысяч зрителей, а в 2024 году аудитория составила 865 тысяч.

В целом, в 2025 году средняя телевизионная аудитория гонок Формулы-1 на каналах ESPN, ESPN2 и ABC достигает 1,4 миллиона зрителей - это абсолютный рекорд для трансляций Формулы-1. Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году - 1,21 миллиона.

Напомним, что Гран-при Азербайджана Формулы-1 прошел с 19 по 21 сентября. Победителем гонки стал пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен.

