Растет роль Пекина в энергетических рынках Центральной Азии и Каспийского региона

Экономика Материалы 25 сентября 2025 11:01 (UTC +04:00)

Алёна Павленко
БАКУ /Trend/ - Растет роль Пекина в энергетических рынках Центральной Азии и Каспийского региона.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал экономист по нефтяным рынкам компании Energy Intelligence Group Жюльен Матоньер на мероприятии "Каспий и Центральная Азия – нефтепереработка, нефтехимия, торговля и логистика" в Баку.

"Китай наращивает присутствие на энергетическом рынке региона. Особое внимание уделяется трубопроводным проектам, в частности возобновлению газопровода Туркменистан–Узбекистан–Таджикистан–Кыргызстан, что отражает растущее влияние Пекина в энергетической политике Центральной Азии и Каспийского региона", - сказал он.

Матоньер отметил ещё одну тенденцию в регионе - увеличение поставок российского газа в Центральную Азию. Наблюдается рост импорта российского газа в Кыргызстан и Узбекистан. Это указывает на долгосрочные структурные изменения в отношениях этих стран с их традиционными партнёрами - Россией и Китаем.

