Всемирный банк поддерживает проекты устойчивого развития и энергоэффективности в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Азербайджан участвует в ряде проектов Всемирного банка, направленных на поддержку устойчивого развития и повышение энергоэффективности.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила специалист по экологическому соответствию Всемирного банка Айтен Поладова, выступая на саммите университетов Евразии в Баку.

«Сейчас у нас есть проекты в Азербайджане. Одним из ключевых направлений является предоставление активов для запуска новых бизнесов», - сказала она.

Поладова отметила, что проекты включают меры по повышению энергоэффективности и эффективного использования водных ресурсов.

Специалист также уточнила, что большинство стандартов Всемирного банка напрямую связаны с адаптацией к изменению климата и устойчивостью. «Привлекая партнеров, мы обеспечиваем проведение эффективных действий по адаптации к изменению климата».