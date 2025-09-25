В Баку рядом со станцией "Сахиль" построят новую станцию метро

БАКУ /Trend/ - Пассажиры, начиная поездку со станции метро "Автовокзал", смогут перейти с линии B5 на станцию "Низами" и продолжить движение по Зеленой линии.

Об этом заявил пресс-секретарь Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов, сообщает Trend.

"После станции "Низами" рядом со станцией "Сахиль" будет построена новая станция с переходом на Красную линию", - отметил он.

По словам Б.Мамедова, пассажиры, начавшие поездку со станции "Автовокзал" и совершившие пересадку до станции "Сахиль", смогут продолжить движение до станции "Ази Асланов" без необходимости пересаживаться на другие виды транспорта.

