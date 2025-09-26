Председатели комитетов Сената Национального конгресса Чили посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и Аллею шехидов (ФOTO)

БАКУ /Trend/ - Находящиеся с визитом в Азербайджане председатель комитета по правам человека Сената Национального конгресса Чили, руководитель межпарламентской группы азербайджано-чилийской дружбы Франсиско Чаухан и председатель постоянного комитета по экономике Сената Рохо Эдвардс 26 сентября почтили память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, возложив цветы к его могиле.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Было отмечено, что затем гости посетили Аллею шехидов, выразили свое почтение и уважение к памяти героических сынов и дочерей Азербайджана, отдавших жизнь за свободу и территориальную целостность нашей страны, и возложили венок к монументу «Вечный огонь».

Полюбовавшись панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, гости были проинформированы об истории Аллеи шехидов и проводимых в городе работах по благоустройству и строительству.