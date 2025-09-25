Назван объем прямых инвестиций Китая в Азербайджан

БАКУ /Trend/ – С 1995 года по первую половину 2025 года прямые инвестиции из Китая в Азербайджан составили 942,3 миллиона долларов США.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на приёме в Баку.

«Общий объём инвестиций из Азербайджана в Китай составил 2,1 миллиарда долларов США, из которых 1,9 миллиарда долларов было направлено по линии Государственного нефтяного фонда», – отметил он.

По словам заместителя премьер-министра, в последние годы Азербайджан активно продвигает повестку «зелёной энергетики», и Китай является одним из ключевых партнёров страны в этой сфере.

«Опора Азербайджана на инновационный технологический потенциал Китая в реализации концепции "зелёной энергетики" подтверждает стратегическую значимость нашего партнёрства в данной области», – подчеркнул Ш.Мустафаев.

Он также отметил, что между рядом городов Азербайджана и Китая установлены побратимские отношения. В частности, во время апрельского визита Президента Ильхама Алиева в Китай был подписан документ об установлении побратимских отношений между Нахчываном и Урумчи.

«Следует подчеркнуть, что существуют хорошие возможности для дальнейшего расширения межрегионального сотрудничества. Реализация этого потенциала будет способствовать углублению связей в торгово-экономической, транспортно-транзитной, гуманитарной и многих других сферах», – добавил заместитель премьер-министра.