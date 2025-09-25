Названо число жертв мин и кассетных боеприпасов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В ходе исследования, проведенного в рамках подготовленного ОО "Азербайджанская кампания против мин" проекта, было выявлено, что в период с 1992 года 233 мирных жителя Физулинского, Бардинского, Горанбойского, Бейлаганского, Агдамского, Тертерского, Евлахского, Кяльбаджарского, Габалинского и Шушинского районов, а также городов Баку, Гянджа и Мингячевир пострадали от кассетных боеприпасов. Пострадавшими от кассетных боеприпасов считаются все лица, погибшие или раненые, получившие психологическую травму, понесшие экономический ущерб, столкнувшиеся с социальной изоляцией или значительными трудностями при реализации своих прав в результате применения кассетных боеприпасов. К ним относятся лица, непосредственно пострадавшие от кассетных боеприпасов, члены их семей и общины, в которых они проживают.

Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете по проблеме кассетных боеприпасов, подготовленном общественным объединением "Азербайджанская кампания против мин".

В результате инцидента с кассетными боеприпасами погиб 51 человек, в том числе 8 детей (5 девочек, 3 мальчика), 13 женщин. 182 человека получили ранения, в том числе 34 ребенка (18 девочек, 16 мальчиков) и 47 женщин. Самому младшему из погибших было 5 лет, самому старшему – 78 лет.

Кроме того, зафиксировано, что жертвами кассетных боеприпасов стал 21 военнослужащий, из них двое погибли и 19 получили ранения.

В результате 15 минных инцидентов в период с 01.01.2025 по 31.07.2025 было зафиксировано 20 лиц, пострадавших от мин, взрывных устройств и боеприпасов. Погибших не зарегистрировано. Разрывы мин и боеприпасов произошли на территории Агдамского, Агдеринского, Джебраильского, Физулинского, Горанбойского, Кяльбаджарского, Газахского, Ходжалинского и Ходжавендского районов. Трое из пострадавших - дети и подростки. Среди пострадавших от взрывных устройств 1 женщина и 19 мужчин.

В результате минных инцидентов, произошедших с 10.11.2020 по 31.07.2025, погибли 70 человек, в том числе 55 гражданских лиц, и 332 человека, в том числе 160 гражданских лиц, получили различные телесные повреждения. 12 из них пострадали от кассетных боеприпасов.

С 1991 года по 31 июля 2025 года от мин и взрывоопасных пережитков войны пострадало более 3400 человек. Из них 600 человек погибли и 2812 получили ранения. Среди пострадавших 38 женщин, 362 – дети и молодежь.

В период 44-дневной Отечественной войны жертвами кассетных боеприпасов стал 131 человек, в послевоенный период - 12 человек. Всего жертвами кассетных боеприпасов стали 143 человека.

