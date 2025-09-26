Вырос розничный товарооборот в Баку

БАКУ /Trend/ - В январе-августе текущего года объем розничного товарооборота в Баку вырос на 4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 23,555 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Управление статистики города Баку.

Согласно информации, стоимость реализованных в торговой сети продуктов питания, напитков и табачных изделий выросла на 3,7 процента по сравнению с январем-августом предыдущего года, составив 12,956 миллиарда манатов, а непродовольственных товаров – на 4,3 процента, составив 10,599 миллиарда манатов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в январе-августе текущего года розничный товарооборот в реальном выражении по предприятиям увеличился на 6 процентов, по индивидуальным предпринимателям, рынкам и ярмаркам – на 2,8 процента. 38,3% потребительских товаров было реализовано на предприятиях, имеющих статус юридического лица, 50,3% - в торговых объектах индивидуальных предпринимателей и 11,4% - на товарных рынках столицы.