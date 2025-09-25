Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Вашингтонский саммит знаменует начало нового этапа в отношениях между Азербайджаном и США

Политика Материалы 25 сентября 2025 21:10 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Вашингтонский саммит знаменует начало нового этапа в отношениях между Азербайджаном и США
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Вашингтонский саммит также знаменует начало нового этапа в отношениях между Азербайджаном и США.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мы подписали с Президентом Дональдом Трампом Меморандум о взаимопонимании между двумя правительствами относительно создания Стратегической рабочей группы для разработки Хартии стратегического партнерства между Азербайджаном и Соединенными Штатами», - сказал глава государства. Он отметил, что это открывает новые горизонты для партнерства в сферах политики, экономики, энергетики, региональных коммуникаций, обороны, безопасности и в других областях.

Лента

Лента новостей

Читать все новости