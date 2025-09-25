Обнародована статистика пострадавших миноискателей в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - С 10 ноября 2020 года по 31 июля 2025 года 27 миноискателей пострадали при разминировании.

Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете Общественного объединения «Азербайджанская кампания против мин» по проблеме кассетных боеприпасов.

Сообщается, что в результате несчастных случаев один человек погиб, еще 26 получили ранения различной степени тяжести.

Отмечается также, что за этот период пострадали два миноискателя, работавшие в местных коммерческих организациях, занимающихся разминированием.

С 10 ноября 2020 года в целом зарегистрированы 29 случаев травмирования миноискателей при разминировании взрывоопасных предметов.

