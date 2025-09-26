Состоялось заключительное мероприятие фестиваля Насими (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Закрытие III Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими состоялось в Государственном историко-архитектурном заповеднике "Атешгях".

Как сообщает Trend, в рамках мероприятия была организована духовно-ирфанская музыкально-литературная ночь, посвящённая наследию поэта Насими.

Вечер проходил в формате совместного собрания поэтов, музыкантов и участников проекта "Söz" с исполнением группы "Savalan". Звучали произведения “Mən ki, dərvişəm”, “Hardasan”, “Eşq əhli”, “Heyran olmuşam”, “Sığmazam”, “Mənəm mən” и другие.

Заключительным номером фестиваля стало выступление Чингиза Мустафаева, известного своими нестандартными интерпретациями. Он представил перформанс на основе суфийских мотивов.

Фестиваль поэзии, искусства и духовности – Насими, проходивший 23-25 сентября в Баку и в родном городе поэта - Шамахы, при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана, а также партнёрстве ICESCO, запомнился интересными презентациями и премьерами. А постановки «Иблис» и балета «Насими» в новой редакции были тепло встречены зрителями.

Целью фестиваля «Насими», организованного с 2018 года, является исследование тем гуманизма, любви и толерантности, а также поощрение творческого диалога между культурами и поколениями посредством различных форм художественного выражения. Программа масштабного мероприятия охватывает разнообразные виды искусства и области знаний.