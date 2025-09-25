В Баку проходит Неделя зеленой энергетики Азербайджана и Центральной Азии (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку проходит Неделя зеленой энергетики Азербайджана и Центральной Азии (Azerbaijan & Central Asia Green Energy Week 2025).

Как сообщает в четверг Trend, на мероприятии выступят: старший специалист по энергетике Группы Всемирного банка Флориан Китт, заместитель руководителя департамента энергоэффективности и возобновляемых источников энергии Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Омар Церетелли, заместитель директора Агентства по возобновляемым источникам энергии Азербайджана Рена Гумбатова, специалист по солнечной и ветровой энергетике SOCAR Green Эльчин Таргулуев, а также другие представители энергетических компаний.

В рамках мероприятия будут обсуждаться такие темы, как ускорение энергетического перехода в Азербайджане и Центральной Азии — политика, инвестиции и региональное сотрудничество, Национальная энергетическая стратегия Азербайджана до 2050 года, а также роль SOCAR Green в развитии зеленой энергетики.

Выступая на мероприятии, старший специалист по энергетике Всемирного банка Флориан Китт заявил, что Азербайджан и страны региона должны активнее согласовать правила для экспорта "зеленой" энергии и развивать совместные инвестиционные проекты для выхода на европейские энергетические рынки.

По его словам, первым шагом является развитие регионализации энергетических рынков, в частности в электроэнергетике.

«В этом направлении уже есть позитивные изменения: Грузия является участником европейского Энергетического сообщества, а Азербайджан планирует завершить полное разделение функций в электроэнергетическом секторе к 2028 году. Сегодня речь, в основном, идёт о двусторонних соглашениях по экспорту электроэнергии. Но для того чтобы создать систему, аналогичную единому рынку Евросоюза, потребуется серьёзная гармонизация правил и норм», – отметил Китт.

Он напомнил, что Азербайджан уже имеет опыт подключения к энергосистеме Турции, связанной с европейским рынком, выполнив ряд требований в этой сфере.

«Кроме того, важное значение имеет совместное планирование и инвестиции. В этом контексте Азербайджан вместе с Грузией, Румынией и Венгрией инициировал создание специальной компании (SPV) в Румынии для развития «зелёного энергетического порта», – добавил Китт.

