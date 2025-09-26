Более 250 британских компаний заключили контракты с bp в Азербайджане - Эндрю Меннер

БАКУ /Trend/ - За последние 15 лет более 250 британских компаний заключили контракты с bp в Азербайджане, что принесло свыше 8,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил старший директор по взаимодействию с государственными органами bp Эндрю Меннер в ходе Первого Азербайджано-британского политического диалога, прошедшего в Университете ADA.

"Спрос на нефть и газ остается высоким, и страны все активнее ищут диверсифицированные источники энергии. Это открывает возможности для таких государств, как Азербайджан, расширять поставки газа в Европу и за ее пределы", - отметил он.

В то же время, по словам Меннера, экологическая составляющая становится важнейшей частью энергетической повестки: "Совместно с партнерами и при поддержке правительства Азербайджана мы остаёмся привержены снижению выбросов во всех наших проектах. Экологическая ответственность рассматривается нами как приоритет на каждом этапе реализации инициатив", - подчеркнул представитель bp.

По его словам, потенциал партнерства между Азербайджаном и Великобританией выходит далеко за рамки энергетики.

"Подход британского правительства традиционно делает акцент на роли страны как магнита для энергетических компаний. Однако сотрудничество может охватывать и другие сектора. Уже сам факт проведения этого диалога является серьёзным шагом вперед", - подчеркнул он.