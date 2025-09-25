Азербайджан и Сербия укрепляют стратегическое партнерство:

БАКУ /Trend/ - Министр финансов, сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия Сахиль Бабаев встретился с делегацией во главе со спикером Народной скупщины Сербии Аной Брнабич, находящейся с официальным визитом в Азербайджане.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство.

На встрече обсуждались вопросы укрепления отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией, реализации совместных проектов, взаимных инвестиционных возможностей и дальнейших перспектив сотрудничества.

Отметив, что Азербайджан намерен укреплять стратегическое партнерство с Сербией во всех областях, С.Бабаев заявил, что межпарламентские связи и межправительственная комиссия являются важной площадкой в ​​развитии двусторонних отношений.

Министр добавил, что на 8-м заседании межправительственной комиссии, состоявшемся в июле прошлого года в Баку, было выдвинуто множество важных инициатив, а 9-е заседание комиссии планируется провести в Белграде в октябре этого года.

На встрече было отмечено, что взаимные инвестиции между двумя странами увеличились, товарооборот в 2024 году вырос на 16,7%, до 190,3 млн долларов США. Также было подчеркнуто, что имеющиеся возможности сотрудничества в энергетике, инфраструктуре, авиации, сельском хозяйстве и культурно-гуманитарной сфере открывают широкие перспективы для реализации взаимовыгодных проектов.

В свою очередь, Ана Брнабич сказала, что отношения между Азербайджаном и Сербией находятся на высоком уровне, и это сотрудничество основано на взаимном доверии и дружбе. Она подчеркнула, что, несмотря на позитивную динамику развития торгово-экономических отношений между двумя странами, текущие статистические показатели не отражают реального потенциала и не соответствуют уровню политических отношений, обратила внимание на большие возможности для дальнейшего расширения сотрудничества.

Она также отметила заинтересованность азербайджанских инвесторов в инвестировании в недвижимость, сельское хозяйство и другие сектора в Сербии.

На встрече состоялся обмен мнениями также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

