RV-Oil&Gas отмечает важность отмены регулирования цен на бензин и дизель в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Отмена регулирования цен на бензин и дизель в Казахстане является важным шагом на пути к рыночным реформам.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал генеральный директор казахстанской компании RV-Oil&Gas Расул Абдухалилов на мероприятии "Каспий и Центральная Азия – нефтепереработка, нефтехимия, торговля и логистика" в Баку.

"В Казахстане было отменено регулирование цен на бензин и дизель в феврале этого года. Для страны это важный шаг на пути к рыночным реформам. Считаем, что эти изменения окажут влияние не только на Казахстан, но и на весь регион в целом", - сказал он.

Абдухалилов отметил, что регулирование рынка в Казахстане началось еще в начале нулевых, когда государство регулировало объем поставок и таким образом удерживало цены в рамках разумного уровня. Дополнительно с 2009 года были введены предельные цены, которые периодически повышались. Основными причинами регулирования являлись сдерживание инфляции и защита социально уязвимых слоев населения.

Он добавил, что такая модель привела к ряду других проблем: значительному ценовому дисбалансу с соседними странами, нелегальному перетоку топлива, дефициту на внутреннем рынке, диспаритету маржи между регионами, низкой инвестиционной привлекательности отрасли и отставанию в проведении рыночных реформ.

"Эти проблемы накапливались долгое время и требовали решения", - сказал он