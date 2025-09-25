Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев позвонил Премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе

Политика Материалы 25 сентября 2025 22:13 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

БАКУ /Trend/ - 25 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе.

Глава государства поздравил Премьер-министра Ираклия Кобахидзе с днем рождения, пожелал ему здоровья и новых успехов в деятельности.

Ираклий Кобахидзе выразил Президенту Азербайджана признательность за проявленное внимание и поздравления.

В ходе телефонного разговора Президент Азербайджана и Премьер-министр Грузии отметили, что отношения между нашими странами носят дружественный характер и характер стратегического партнерства, провели обмен мнениями о развитии сотрудничества в различных сферах.

