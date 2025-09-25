Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Uzbekistan GTL о планах по реализации новых проектов (Эксклюзив)

Экономика Материалы 25 сентября 2025 21:05 (UTC +04:00)
Алёна Павленко
БАКУ /Trend/ - Uzbekistan GTL планирует реализовать новые проекты в Узбекистане.

Об этом Trend заявил специалист отдела сбыта завода Uzbekistan GTL Бахтияр Айбергенов на полях мероприятия "Каспий и Центральная Азия – нефтепереработка, нефтехимия, торговля и логистика" в Баку.

"Среди новых перспективных проектов, которые мы планируем - производство синтетического линейного алкилбензола, а также синтетических базовых масел. Кроме того, мы всегда готовы к новым формам сотрудничества и открыты для свежих идей. Несмотря на масштабность и значимость проекта, завод Uzbekistan GTL остаётся относительно молодым предприятием, и именно поэтому мы особенно заинтересованы в расширении партнёрских связей", - сказал он.

Айбергенов отметил, что общая инвестиционная стоимость проекта Uzbekistan GTL составила 3,4 миллиарда долларов США, из которых 2,3 миллиарда были привлечены за счёт иностранных инвестиций, а 1,1 миллиарда - из собственных средств акционерного общества "Узбекнефтегаз".

