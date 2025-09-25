Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Азербайджанские депутаты примут участие в заседании в Анкаре

Политика Материалы 25 сентября 2025 19:08 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - 26-27 сентября в Анкаре состоится второе совместное заседание руководителей и членов рабочих групп по межпарламентским связям Азербайджан-Турция, Азербайджан-Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) и Турция-ТРСК под названием "Три государства, одна нация", организованное Великим национальным собранием Турции (ВНСТ).

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Было отмечено, что в заседании примут участие председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению, руководитель рабочей группы по азербайджано-турецким межпарламентским связям Ахлиман Амирасланов, депутаты Джаваншир Фейзиев, Эльдар Гулиев и Анар Мамедов.

В рамках визита запланирован ряд встреч депутатов Милли Меджлиса в ВНСТ.

