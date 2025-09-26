Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, сообщает в пятницу Trend.

"Уважаемый Сердар Гурбангулыевич,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Туркменистана – Днем независимости.

Азербайджан и Туркменистан объединяют традиционная дружба, добрососедство и сотрудничество. Уверен, что наши двусторонние отношения будут и впредь развиваться и укрепляться в соответствии с волей наших братских народов, тесно связанных друг с другом общими корнями и национально-духовными ценностями.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Туркменистана – постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.